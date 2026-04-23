СК РФ отпустил топ-менеджеров издательства «Эксмо» с условием о явке

СК РФ обязал топ-менеджеров «Эксмо» явиться после допроса в пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России отпустил под подписку о явке топ-менеджеров издательства «Эксмо» после допроса. Среди них были генеральный директор Евгений Капьев и заместитель главного редактора по литературе Юлия Соколовская. Они были задержаны из-за распространения книг, в которых пропагандируются нетрадиционные отношения*. В России такие книги запрещены.

Правоохранительные органы сообщили, что после допроса четверо сотрудников издательства были отпущены под подписку о явке. Это значит, что они должны будут снова прийти к следователям в пятницу. У них пока нет официального статуса в этом деле.

Кроме Евгения Капьева, на допрос были доставлены финансовый директор Светлана Цыпляева, заместитель главного редактора Юлия Соколовская и директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин. Анатолий Норовяткин ранее был задержан почти год назад по другому делу, связанному с бывшим сотрудником другого издательства.

Ранее KP.RU сообщил, что Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию вокруг издательства «Эксмо», назвав её делом правоохранительных органов, а не президента.

* движение ЛГБТ в РФ признано экстремистским и запрещено.

