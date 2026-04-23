Задержан мужчина, напавший на больницу в Махачкале

Напавший на махачкалинскую больницу мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако сотрудники полиции его задержали. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД республики.
«Нападавший с места происшествия скрылся. Но в короткое время личность его была установлена, и он уже задержан полицейскими», — передает ведомство.
Как уточнили в пресс-службе, причины произошедшего пока не установлены.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщал, что во время нападения на махачкалинскую больницу врачи получили от ударов ножом ранения шеи и лица.
Как сообщили в Минздраве Дагестана, инцидент произошел в приемном покое. Коллеги раненых врачей сразу же на месте оказали им необходимую помощь. Следователи возбудили уголовное дело.
