Задержан мужчина, напавший на больницу в Махачкале

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП с нападением на больницу в Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

Напавший на махачкалинскую больницу мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако сотрудники полиции его задержали. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД республики.

«Нападавший с места происшествия скрылся. Но в короткое время личность его была установлена, и он уже задержан полицейскими», — передает ведомство.

Как уточнили в пресс-службе, причины произошедшего пока не установлены.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщал, что во время нападения на махачкалинскую больницу врачи получили от ударов ножом ранения шеи и лица.

Как сообщили в Минздраве Дагестана, инцидент произошел в приемном покое. Коллеги раненых врачей сразу же на месте оказали им необходимую помощь. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве водитель каршеринга, пытаясь скрыться от преследования полицейскими, сбил двух пешеходов.

