Родных нападавшего не было на лечении в больнице Дагестана, где произошло ЧП

Администрация Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Дагестане опровергла информацию, которая распространилась в соцсетях, о том, что нападавший на медиков мужчина сделал это из-за неоказанной помощи родственнику. Представители медучреждения сообщили, что родные мужчины не находились у них на лечении, а сам злоумышленник вёл себя неадекватно. Об этом передаёт ТАСС.