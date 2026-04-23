Топ-менеджеров издательства «Эксмо» отпустили под обязательство о явке

Генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и еще нескольких топ-менеджеров издательства отпустили под обязательство о явке. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

По данным источника РБК, топ-менеджеры были задержаны 21 апреля. Сегодня истек предельный 48-часовой срок задержания, в течение которого суд должен был рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения. Поскольку мера пресечения в виде заключения под стражу не была избрана, подозреваемых освободили.

Дело, по которому производились задержания, связано с распространением книг Катерины Сильвановой* и Елены Малисовой* (обе внесены в реестр иноагентов) «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка». По версии следствия, книги пропагандировали движение ЛГБТ**, признанное в России экстремистским и запрещенное. Сам Капьев отказался от комментариев, говорится в сообщении.

Правоохранители провели следственные действия у менеджмента холдинга 21 апреля. После обысков они задержали Капьева. Впоследствии появилась информация о задержании главного редактора издательства Александры Шипетиной.

*Признаны иноагентами в РФ.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.