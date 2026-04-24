В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале

В тушении возгорания на морском терминале в Туапсе задействовано 77 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение, возгорание взято под контроль. Об этом проинформировали в оперштабе региона.

«Работы по полной ликвидации пожара продолжаются. К тушению привлекают 276 человек и 77 единиц техники», — передает оперштаб.

На днях после удара БПЛА со стороны Украины по туапсинскому морскому терминалу акватория оказалась загрязнена нефтяным пятном размером в 10 тыс. кв. метров.

Позднее стало известно, что из-за инцидента с украинскими дронами в Туапсе содержание бензола в атмосфере оказалось выше предельно допустимого показателя в два-три раза.

Согласно данным ООН, в регионе существует риск для прав человека из-за разлива нефти у Туапсе после атаки ВСУ. Кроме этого, МВД разыскивает парня, который насмехался над пожаром после атаки дронов ВСУ на регион.

