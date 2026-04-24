В Махачкале полиция установила личность напавшего на медиков в больнице

Ранее администрация Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Дагестане опровергла информацию, которая распространилась в соцсетях, о том, что нападавший на медиков мужчина сделал это из-за неоказанной помощи родственнику. Согласно заявлению, его поведение было неадекватным. До этого появилось предположение, что мужчина пришёл в медучреждение с ножом после того, как его мать скончалась после аварии.