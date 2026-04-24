Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненый при нападении в Махачкале врач находится в критическом состоянии

Один из врачей, на которого напали в больнице в Махачкале, находится в критическом состоянии. Об этом сообщила глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Один из врачей, на которого напали в больнице в Махачкале, находится в критическом состоянии. Об этом сообщила глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

В Минздраве Дагестана описали состояние врача как средней степени тяжести. Он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Врач пострадал от рук мужчины, который в Республиканской клинической больнице в Махачкале вчера набросился с ножом на медработников. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Мотивы нападавшего неизвестны.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше