Состояние одного из пострадавших врачей в Махачкале остаётся критическим

Один из пострадавших врачей после нападения в больнице Махачкалы остаётся в критическом состоянии. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

Источник: Life.ru

«Оба пострадавших живы! К счастью — погибших нет! Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, и за его жизнь борются врачи. Но он жив! И, будем надеяться, что всё ещё обойдётся! Вместо того, чтоб разносить и муссировать слухи, помолитесь, прошу вас о том, чтоб доктор выжил и организм его справился!» — пишет она в телеграм-канале.

Ранее правоохранители сообщили, что пострадавшие в результате нападения мужчины с ножом, травматолог и хирург, получили ранения в область шеи и лица. Личность атаковавшего была установлена. Им оказался 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района. На данный момент подозреваемый направлен на медосвидетельствование. Мотив преступления будет установлен после прохождения необходимых процедур.

