Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение

На морском терминале в Туапсе локализован пожар и устранено открытое горение. Это следует из заявления оперативного штаба Краснодарского края.

Источник: Life.ru

В настоящее время работы по полному устранению пожара продолжаются. К ликвидации возгорания привлечены 276 человек и 77 единиц техники, включая сотрудников МЧС РФ.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что регулярные проверки состояния акватории Чёрного моря в районе порта Туапсе, где продолжается тушение пожара на морском терминале, возникшего в результате атаки БПЛА, не зафиксировали никаких нефтяных пятен или загрязнений. По данным за 21, 22 и 23 апреля, обследования, проводимые судами служб в постоянном режиме, подтверждают чистоту акватории. В оперштабе также отметили, что в реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на терминале.

