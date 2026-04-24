В Приморье браконьеры пытались продать амурского тигра по частям

Следствие установило, что летом 2025 года в селе Анучино обвиняемые передали за денежное вознаграждение части особо охраняемого животного человеку, действовавшему в рамках оперативных мероприятий.
Речь идет о фрагментах тела амурского тигра — вида, включенного в Красную книгу Российской Федерации и находящегося под строгой защитой.
С учетом доводов надзорного ведомства суд принял решение отправить фигурантов в СИЗО почти на два месяца — срок ареста составил 1 месяц и 30 суток.
Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за незаконную добычу и сбыт особо ценных диких животных, совершенные группой лиц по предварительной договоренности.
В прокуратуре уточнили, что расследование продолжается и находится под контролем надзорного органа.