Shot: Напавший на врачей в Махачкале ранее баллотировался в депутаты

Мужчина, напавший на врачей в Махачкале, мог находиться в неадекватном состоянии. Его проверят на употребление алкоголя или наркотиков. Официальной информации о его состоянии пока не поступало. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, 32-летний Шамиль С. приехал в больницу вместе с родственником, который привез супругу за медицинской помощью. Подозреваемый вел себя неадекватно: ходил по учреждению, заглядывал в кабинеты, выходил на улицу и снова заходил. Затем у него случился приступ ярости, и он напал на врачей с ножом. После этого он попытался сбежать, но был задержан.
Сообщается, что в 2020 году Шамиль С. баллотировался в депутаты муниципального округа «село Тлярата». Никаких близких родственников в больнице у него не было, его мать находится за пределами республики, говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что мужчина напал на врачей в Махачкале якобы потому, что те не спасли его мать. О произошедшем стало известно вечером 23 апреля. В Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина с ножом напал на врачей и нанес им несколько ножевых ранений. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.