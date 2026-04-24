Гендиректора «Эксмо» Капьева освободили после допроса под обязательство о явке

Ранее сообщалось, что издательство «Эксмо» закрыло прошлый год с рекордными доходами, несмотря на штрафы, проверки и уголовное дело о пропаганде ЛГБТ*. Выручка составила 25,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 2,6 миллиарда. За последние два года активы компании выросли более чем в два раза. Дивиденды составили 174 миллиона рублей — это на 49 миллионов больше, чем в 2024-м.