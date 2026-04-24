МВД Дагестана сообщило о критическом состоянии одного из раненых врачей

В Дагестане врачи борются за жизнь коллеги после нападения в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Один из врачей, на которого напал мужчина с ножом в больнице Дагестана, находится в критическом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.

«Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, и за его жизнь борются врачи, но он жив. И будем надеяться, что все еще обойдется», — написала пресс-секретарь в телеграм-канале.

Напомним, что 23 апреля мужчина совершил нападение с ножом на врачей в клинической больнице им. Вишневского. Он нанес двум медикам проникающие ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по факту нападения.

Ранее KP, RU сообщал, что мужчина успел скрыться с места преступления. Однако позже нападавший был задержан сотрудниками полиции. На данный момент устанавливаются мотивы преступления.

