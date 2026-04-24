Арест активов Тимура Иванова по делу о взятках продлили на время суда

Это касается также активов других фигурантов и аффилированных с ними лиц.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы еще на полгода продлил срок обеспечительных мер на арестованное ранее имущество в том числе экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова в рамках рассмотрения его второго уголовного дела о взятках на общую сумму более 1,3 млрд рублей, отмывании денег в особо крупном размере, а также незаконном хранении и изготовлении оружия. Как уточнил ТАСС один из участников процесса, арест также продлен на активы других фигурантов и аффилированных с ними лиц.

«В ходе предварительных слушаний по второму уголовному делу в отношении Тимура Иванова, а также бизнесмена Александра Фомина вместе с мерой пресечения в виде заключения под стражу обеспечительные меры до конца судебного разбирательства продлены на активы всех фигурантов, а также аффилированные им счета и компании», — связал собеседник агентства.

По его словам, в прошлую пятницу на закрытом от СМИ и слушателей заседании защита подсудимых просьбу прокурора о продлении обеспечительных мер назвала «излишней» и настаивала, что все перечисленные гособвинением активы, счета и недвижимость, арестованные на стадии предварительного следствия, были ранее изъяты в доход государства как после вступившего в законную силу приговора по первому делу Иванова, так и по итогам удовлетворения требований по антикоррупционному иску от надзорного ведомства. Как сообщили ТАСС в Симоновском районном суде, начало процесса по второму делу уже осужденного экс-чиновника Минобороны запланировано на сегодня и будет проходить раз в неделю каждую пятницу.

Как сообщалось ранее, прокуратура утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу Тимура Иванова, а также в отношении признавшего на стадии расследования вину в даче взятки за попустительство по службе бизнесмена Александра Фомина. Материалы дела в отношении третьего фигуранта, заключившего сделку со следствием о сотрудничестве Сергея Бородина, выделены в отдельное производство и будут направлены в суд для рассмотрения после того, как он со своей защитой ознакомится с материалами. Симоновский суд Москвы на прошлом заседании продлил подсудимым срок ареста также на полгода.

Второе уголовное дело Тимура Иванова насчитывает более 300 томов. В окончательной редакции ему в вину вменяется совершение трех эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму более 1,3 млрд рублей, отмывание денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконное хранение и изготовление оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ).

Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
