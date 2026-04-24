Бросился спасать коллегу и попал под удар: травматолог в Дагестане пострадал, пытаясь помочь раненому хирургу

В больнице Дагестана один из врачей получил ранения при попытке спасти коллегу.

Источник: Комсомольская правда

Один из врачей, пострадавших при нападении на больницу в Дагестане, пытался оказать помощь раненому коллеге. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.

«Травматолог, который кинулся спасать коллегу (после удара ножом в шею), получил ножевые ранения только потому, что пытался помочь и спасти жизнь коллеге», — написала пресс-секретарь в телеграм-канале.

Гариева уточнила, что жизни травматолога ничего не угрожает. При этом состояние хирурга по-прежнему оценивается как критическое, врачи продолжают борьбу за его жизнь.

Как сообщал KP.RU, неизвестный мужчина напал с ножом на врачей в клинической больнице имени Вишневского. В результате пострадали травматолог и хирург. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. После нападения злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции.

