Бросился спасать коллегу и попал под удар: травматолог в Дагестане пострадал, пытаясь помочь раненому хирургу

Один из врачей, пострадавших при нападении на больницу в Дагестане, пытался оказать помощь раненому коллеге. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.
«Травматолог, который кинулся спасать коллегу (после удара ножом в шею), получил ножевые ранения только потому, что пытался помочь и спасти жизнь коллеге», — написала пресс-секретарь в телеграм-канале.
Гариева уточнила, что жизни травматолога ничего не угрожает. При этом состояние хирурга по-прежнему оценивается как критическое, врачи продолжают борьбу за его жизнь.
Как сообщал KP.RU, неизвестный мужчина напал с ножом на врачей в клинической больнице имени Вишневского. В результате пострадали травматолог и хирург. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. После нападения злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции.