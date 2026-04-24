В Одессе на фоне включённых сирен прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в Одессе, информирует издание «Новости. Live».
По данным украинских журналистов, в Одесском районе включены сирены.
Напомним, в ночь на пятницу взрывы прогремели в В Изюме, Харькове, Кривом Роге и Днепропетровске.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.