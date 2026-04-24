Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападение на врачей в Махачкале — что известно к этому моменту

23 апреля 2026 года в Махачкале, в больнице имени Вишневского, посетитель нанёс медикам не менее двух проникающих ножевых ранений в область жизненно важных органов. Причиной стала внезапная личная неприязнь. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения.

Источник: Life.ru

В результате происшествия пострадали дежурившие травматолог и хирург. Медики получили ранения в область лица и шеи. Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации. Травматолог, который кинулся спасать коллегу (после удара ножом в шею), получил ножевые ранения только потому, что пытался помочь.

Охранники догнали и задержали нападавшего, передав его сотрудникам полиции.

Полиция установила личность мужчины, который напал с ножом на двух врачей. Им оказался 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района Шамиль С.

На допросе задержанный признался в употреблении запрещённых веществ. Он заявил, что целенаправленно напал на хирурга. По словам подозреваемого, месяц назад его мама приходила в РКБ имени Вишневского лечить почки. Он утверждает, что её каким-то образом «задели» во время приёма у терапевта. Врач якобы отказался оперировать женщину, хотя ей нужна была лишь помощь терапевта.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.