Нападение на врачей в Махачкале — что известно к этому моменту

В результате происшествия пострадали дежурившие травматолог и хирург. Медики получили ранения в область лица и шеи. Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации. Травматолог, который кинулся спасать коллегу (после удара ножом в шею), получил ножевые ранения только потому, что пытался помочь.
Охранники догнали и задержали нападавшего, передав его сотрудникам полиции.
Полиция установила личность мужчины, который напал с ножом на двух врачей. Им оказался 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района Шамиль С.
На допросе задержанный признался в употреблении запрещённых веществ. Он заявил, что целенаправленно напал на хирурга. По словам подозреваемого, месяц назад его мама приходила в РКБ имени Вишневского лечить почки. Он утверждает, что её каким-то образом «задели» во время приёма у терапевта. Врач якобы отказался оперировать женщину, хотя ей нужна была лишь помощь терапевта.
