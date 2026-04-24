Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из пострадавших врачей в Дагестане пытался спасти раненого коллегу

Один из медиков, пострадавших при нападении на больницу в Махачкале, проявил настоящее мужество. Как сообщила в своём Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, травматолог, несмотря на опасность, попытался спасти раненого коллегу.

Источник: Life.ru

«Травматолог, который кинулся спасать коллегу (после удара ножом в шею), получил ножевые ранения только потому, что пытался помочь и спасти жизнь коллеге», — сообщила Гариева.

По словам представителя ведомства, жизни травматолога сейчас ничто не угрожает. Однако состояние хирурга остаётся критическим.

Ранее правоохранители сообщили, что пострадавшие в результате нападения мужчины с ножом, травматолог и хирург, получили ранения в область шеи и лица. Состояние одного из пострадавших врачей остаётся критическим. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше