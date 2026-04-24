Напавший на двух врачей в Махачкале объяснил свой поступок

Мужчина, напавший с ножом на двух врачей в больнице Махачкалы, заявил на допросе, что сделал это целенаправленно. По его словам, у него был конфликт с хирургом. Он утверждает, что врач оскорбил его мать.

«Я сначала хотел поговорить, но как получилось, так получилось… Я хотел к этому хирургу попасть именно и зашел в кабинет — он кушал. Нанес ему ножевые ранения в живот, шею, а второй мне не нужен был, но он начал, бросился на меня», — сказал задержанный. Запись допроса опубликовала глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

По словам задержанного, его мать приезжала в эту больницу месяц назад на обследование из-за боли в почках, однако, по его словам, хирург в медицинской помощи ей отказал, «оскорбил ее». В МВД объяснили: «Ей была нужна помощь терапевта, и в хирургическом вмешательстве нужды не было. Отказ хирурга не является нежеланием или пренебрежением», — написала госпожа Гариева в Telegram.

23 апреля мужчина набросился с ножом на травматолога и хирурга, оба были ранены. По информации МВД, травматолог находится в критическом состоянии. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Сам нападавший признался, что до нападения принял наркотики.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
