В Кривом Роге мобилизованный украинец скончался в ТЦК

Уже находясь в центре комплектования, мужчина позвонил супруге и сообщил, что ему стало плохо. После этого мобилизованный перестал отвечать на звонки. На следующее утро правоохранители уведомили о его смерти. В самом ТЦК произошедшее не комментировали, тело отправлено на экспертизу. Вдова запросила помощь у местных жителей, если у кого-то есть видео задержания мужчины.