Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Владивостока занялась дракой водителей автобусов на «3-й Рабочей»

Пострадавший водитель уже прошёл осмотр и ждёт выводов судебно-медицинской экспертизы.

Источник: VL.ru

Полиция Приморья проверяет обстоятельства конфликта между двумя водителями рейсовых автобусов в Ленинском районе Владивостока. Один из участников потасовки получил травмы и обратился в отдел полиции с заявлением о нападении. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».

По данным ведомства, о ссоре между водителями на остановке «3 Рабочая», которая переросла в драку, полицейские сначала узнали из публикации в социальных сетях. После этого информацию проверили и установили, что 44-летний местный житель попросил привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который, по его словам, нанес ему телесные повреждения.

Сейчас сотрудники полиции собирают материалы по этому инциденту, устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личность и местонахождение второго участника конфликта. Пострадавшему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Её выводы определят степень вреда здоровью и станут основанием для процессуального решения по делу.