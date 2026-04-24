Полиция Владивостока занялась дракой водителей автобусов на «3-й Рабочей»

Полиция Приморья проверяет обстоятельства конфликта между двумя водителями рейсовых автобусов в Ленинском районе Владивостока. Один из участников потасовки получил травмы и обратился в отдел полиции с заявлением о нападении. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».
По данным ведомства, о ссоре между водителями на остановке «3 Рабочая», которая переросла в драку, полицейские сначала узнали из публикации в социальных сетях. После этого информацию проверили и установили, что 44-летний местный житель попросил привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который, по его словам, нанес ему телесные повреждения.
Сейчас сотрудники полиции собирают материалы по этому инциденту, устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личность и местонахождение второго участника конфликта. Пострадавшему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Её выводы определят степень вреда здоровью и станут основанием для процессуального решения по делу.