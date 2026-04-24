Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавший при нападении в больнице Дагестана врач в критическом состоянии

Один из врачей, на которого с ножом напал мужчина в больнице Дагестана, находится в критическом состоянии. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.

По ее словам, погибших нет. Раненый врач находится в реанимации, за его жизнь борются медики.

— К счастью, погибших нет. Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, и за его жизнь борются врачи, но он жив. И будем надеяться, что все еще обойдется, — написала Гариева в своем Telegram-канале.

О произошедшем стало известно вечером 23 апреля. В Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина с ножом напал на врачей и нанес им несколько ножевых ранений. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

