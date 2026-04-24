Пострадавший при нападении в больнице Дагестана врач в критическом состоянии

Один из врачей, на которого с ножом напал мужчина в больнице Дагестана, находится в критическом состоянии. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.
По ее словам, погибших нет. Раненый врач находится в реанимации, за его жизнь борются медики.
— К счастью, погибших нет. Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, и за его жизнь борются врачи, но он жив. И будем надеяться, что все еще обойдется, — написала Гариева в своем Telegram-канале.
О произошедшем стало известно вечером 23 апреля. В Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина с ножом напал на врачей и нанес им несколько ножевых ранений. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.