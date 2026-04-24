Сбивший двух человек на Алтуфьевском шоссе водитель не имел прав

19-летний водитель, сбивший двух человек на Алтуфьевском шоссе в Москве, не имел водительских прав. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
— По предварительной информации, на Алтуфьевском шоссе 19-летний водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, с последующим наездом на пешеходов, — говорится в сообщении прокуратуры.
В результате ДТП двое пострадавших доставлены в больницы. Виновник задержан и передан в правоохранительные органы.
Изначально сообщалось, что автомобиль каршеринга на Алтуфьевском шоссе выехал на высокой скорости на тротуар и сбил трех пешеходов.