Чиновника осудят после нападения бродячей собаки на ребенка в Приморье

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении начальника управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района. С июля по октябрь 2025 года он знал о большом количестве агрессивных бродячих собак, которые нападают на людей, но не принял мер для организации их отлова. В итоге безнадзорная собака покусала девятилетнего мальчика. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Следствие считает, что в обязанности чиновника входило обеспечение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на подведомственной территории. Однако он не привел в порядок нормативные документы и вовремя не заключил контракт на отлов собак. Именно это, по версии следствия, и привело к нападению на ребенка.
«Обвиняемый, зная о значительном количестве агрессивных бродячих собак, нападающих на граждан, не принял мер для своевременного заключения контракта на отлов безнадзорных животных», — рассказали в управлении СКР по Приморскому краю.
Уголовное дело по направлено в суд для рассмотрения по существу.