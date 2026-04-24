В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале

На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пожар был локализован. Тушение огня продолжается.

Источник: РИА "Новости"

Объект горит еще с 20 апреля. Пожар произошел из-за атаки БПЛА, который привел к гибели одного человека. Сегодня сообщалось, что пожарные смогли сократить площадь огня в четыре раза. В тушении задействовали 276 человек, 77 единиц техники, был задействован пожарный поезд.

Пожар осложнил экологическую обстановку в городе. В воздухе зафиксировано превышение концентрации бензола, ксилола и сажи, а в реку Туапсе попали нефтепродукты. Для локализации разлива власти выставили 750 метров боновых заграждений, задействовали пять специальных устройств для сбора топлива и нефтеловушку, сообщали сегодня в оперативном штабе.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше