В Луизиане произошла массовая стрельба, пострадали 15 человек

В торговом центре Mall of Louisiana в городе Батон-Руж (штат Луизиана, США) произошла стрельба. Об этом сообщил мэр-президент города Сид Эдвардс. В результате происшествия пострадали 15 человек, один погиб.

Источник: Life.ru

Экстренные службы на месте происшествия после стрельбы. Видео © X / Dani Lerer.

По его словам, после сообщений о выстрелах посетителей вывели из здания торгового центра. На месте работают сотрудники полиции Батон-Ружа и бригады скорой помощи. Был развёрнут командный пункт.

«Расследование продолжается. На данный момент сообщается о 10 жертвах. Все пострадавшие находятся в городских больницах и получают медицинскую помощь», — пишет он.

Позднее мэр сообщил о задержании пяти человек. Подтверждена гибель одного человека, ещё пятеро получили ранения. Инцидент расследуется как вероятное целенаправленное нападение.

А ранее в Волгоградской области произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие и погибшие. По предварительной информации, местный житель открыл огонь, на почве ревности решив разобраться с женой и её предполагаемым любовником. В ходе конфликта женщина получила ранения, а мужчина скончался на месте. Под огонь также попал один прохожий.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

