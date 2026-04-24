Двухлетний мальчик упал с палубы круизного лайнера на Мадейре

А ранее в Карибском море произошла трогательная спасательная операция, свидетелями которой стали отдыхающие на борту круизного лайнера Carnival Legend. Экипаж судна заметил сигналы бедствия от маленькой парусной лодки, дрейфовавшей несколько дней в открытом океане с неисправным двигателем. Спасатели эвакуировали мужчину с терпящего бедствие судна. Но самое удивительное: путешественник отказался покидать лодку без своего пушистого компаньона — кошки. Животное также было доставлено на борт лайнера в целости и сохранности.