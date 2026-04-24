Житель Тулуна слетел с мотоцикла, пытаясь сбежать от полиции

На беглеца составили шесть административных материалов.

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В Тулуне инспекторы во время рейда «Мототранспорт» заметили подозрительного мотоциклиста. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, молодой человек ехал без шлема и без номеров. Полицейские через громкоговоритель приказали ему остановиться, но водитель лишь прибавил газу и рванул прочь.

— Погоня закончилась быстро. На одной из улиц лихач не справился с управлением и вылетел с мотоцикла. Но и тут не остановился, пытался сбежать уже на своих двоих. После падения ему пришлось обращаться за помощью к врачам. Выяснилось, что за рулем сидел 21-летний местный житель, у которого никогда не было водительских прав, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

На беглеца составили шесть административных материалов. За езду без прав ему выпишут штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Еще от 7 до 10 тысяч рублей он заплатит за невыполнение законного требования об остановке.