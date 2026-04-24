Мужчина убил своего ребенка в туалете аэропорта в США и покончил с собой

В аэропорту Элко (штат Невада) 37-летний Джованни Перес смертельно ранил своего 11-летнего сына Каллана выстрелом из пистолета. Трагедия произошла в начале апреля, но подробности раскрыли недавно. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает Daily Mail.
Мужчина путешествовал с сыном на арендованном автомобиле. Когда транспорт сломался, его отбуксировали на стоянку аэродрома, чтобы путешественники смогли арендовать новый. Однако во время визита в туалетную комнату Перес выстрелил в ребенка.
После этого тело мужчины обнаружили возле стойки регистрации. Уточняется, что год назад в эссе, написанном его сыном, Перес получил звание «Отец года». Это произошло после того, как сын занял третье место в конкурсе, где обсуждалась роль родителей в жизни детей. Полиция продолжает расследование по этому делу, говорится в сообщении.
17 марта в квартире в подмосковном Ногинске обнаружили тело зарезанного 12-летнего мальчика, а в соседней комнате — его мать без сознания. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего лица в беспомощном состоянии.