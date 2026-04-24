Суд дал три года хозяйке хостела, заселившей исполнителей теракта в «Крокусе»

Женщину признали виновной в организации незаконного пребывания иностранных граждан — она не сообщила в миграционные органы о заселении Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова, у которых не было разрешения на временное проживание. На суде фигурантка признала вину и заявила о раскаянии. Ранее она находилась под подпиской о невыезде.