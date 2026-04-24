Суд конфисковал авто у сожительницы хабаровчанина, пойманного пьяным за рулем

В Хабаровске прокуратура добилась, чтобы у сожительницы нетрезвого водителя конфисковали автомобиль. Именно на ее машине мужчина был остановлен в пьяном виде.
Как сообщили в прокуратуре региона, 40-летний хабаровчанин признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Установлено, что в декабре прошлого года его остановили полицейские и зафиксировали степень опьянения. Ранее он уже привлекался за аналогичное нарушение на той же машине.
Суд назначил наказание — 200 тысяч рублей штрафа, запрет на управление транспортных средств на два года и конфисковал иномарку. Доказано, что машина была приобретена в период совместного проживания, поэтому зарегистрированное на сожительницу нарушителя авто ушло в доход государства.