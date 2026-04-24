Хабаровчанка потеряла автомобиль из-за пьяного сожителя

В Хабаровске суд конфисковал у горожанки автомобиль Toyota Funcargo из-за того, что ее сожитель управлял им в состоянии опьянения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пьяная поездка, во время которой 40-летнего горожанина остановили сотрудники Госавтоинспекции, состоялась в декабре прошлого года. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение.
— Суд признал обвиняемого виновным в повторном управлении автомобилем лицом в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением прав на 2 года. Автомобиль конфискован, так как он приобретен в период совместного проживания, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
