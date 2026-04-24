Сработало «правило трех»: эксперт назвал причины пропажи Усольцевых

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых в тайге Красноярского края стало одной из главных загадок не только 2025, но и 2026 года. Поиски Сергея, Ирины и их дочери Арины продолжаются. Сейчас уже речь идет о том, чтобы найти их останки, потому что выжить зимой в тайге практически невозможно.
В беседе с aif.ru эксперт по выживанию в дикой природе Олег Тайга объяснил, какую главную ошибку допустили Усольцевы и почему они пропали.
«Основная проблема заключалась в том, что Усольцевы пошли в ту местность в условиях непогоды. Причем прогноз погоды был известен. Насколько нам известно из новостей, были какие-то другие группы, другие путешественники, которые отказались идти в ту местность, потому что надвигалась буря. Во-первых, сильно понижалась температура ночью, во-вторых, ветер, осадки», — рассказал он.
Эксперт отметил, что среди специалистов по выживанию бытует «правило трех».
«Три минуты без кислорода, три часа в агрессивной среде, три дня без воды, три недели без еды. Что это значит? Три минуты без кислорода, это означает, что наш мозг может жить только три минуты без поступления него кислорода. Это больше касается удушья, утопленников, людей, которые гибнут в пожарах и так далее, ну и клинической смерти. Нас здесь интересует момент именно три часа в агрессивной среде. Дело в том, что по статистике чаще всего люди гибнут от гипотермии, ну то есть от переохлаждения, от обморожения при температуре от нуля до плюс 7 градусов», — объяснил Олег Тайга.
Он отметил, что главная опасности именно этого температурного режима в том, что люди считают, что вроде тепло, поэтому отправляясь в поход, могут что-то с собой не взять, как-то не подготовиться, не рассчитать.
«И, например, приходит какая-то буря, как в этом случае, мокрый снег с дождем, понижение температуры. Вещи очень быстро промокают, даже если на вас есть хорошие мембраны, мембраны все равно не держат долго дождь. А в этой истории непонятно, какое у них снаряжение было. Поэтому все-таки я считаю, причина их пропажи заключается в том, что они как раз-таки промокли, как раз-таки начали делать какое-то укрытие. Возможно, залезли в какой-то курумник, возможно, начали делать какое-то укрытие, пытались каким-то образом от этой бури спрятаться, пытались каким-то образом согреться. Но на самом деле трех часов достаточно, чтобы человек мокрый замерз насмерть», — добавил он.
Напомним, что Сергей, Ирина и Арина Усольцевы таинственно исчезли 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Партизанском районе Красноярского края. Силовики придерживаются основной версии, что произошел несчастный случай, при этом были отработаны другие, в том числе криминальная.