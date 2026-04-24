Сработало «правило трех»: эксперт назвал причины пропажи Усольцевых

«Три минуты без кислорода, три часа в агрессивной среде, три дня без воды, три недели без еды. Что это значит? Три минуты без кислорода, это означает, что наш мозг может жить только три минуты без поступления него кислорода. Это больше касается удушья, утопленников, людей, которые гибнут в пожарах и так далее, ну и клинической смерти. Нас здесь интересует момент именно три часа в агрессивной среде. Дело в том, что по статистике чаще всего люди гибнут от гипотермии, ну то есть от переохлаждения, от обморожения при температуре от нуля до плюс 7 градусов», — объяснил Олег Тайга.