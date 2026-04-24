В Слюдянском районе у браконьеров изъяли 2700 штук омуля почти на 10 миллионов

— В конце марта экипаж Госавтоинспекции во время обычного патрулирования остановил автомобиль «Тойота-Хайс». За рулем сидел 44-летний житель Бурятии. При осмотре салона полицейские нашли 27 мешков и два полимерных пакета, битком набитых рыбой. Никаких документов на груз у водителя не оказалось. Всего стражи порядка насчитали больше 2700 тушек, — рассказывают в пресс-службе ведомства.