В Слюдянском районе у браконьеров изъяли 2700 штук омуля почти на 10 миллионов

В Слюдянском районе завели уголовное дело против перевозчиков крупной партии незаконно добытого байкальского омуля. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, ущерб, нанесенный природе, эксперты оценили почти в десять миллионов рублей.
— В конце марта экипаж Госавтоинспекции во время обычного патрулирования остановил автомобиль «Тойота-Хайс». За рулем сидел 44-летний житель Бурятии. При осмотре салона полицейские нашли 27 мешков и два полимерных пакета, битком набитых рыбой. Никаких документов на груз у водителя не оказалось. Всего стражи порядка насчитали больше 2700 тушек, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Ихтиологическая экспертиза подтвердила, что это байкальский омуль, а для его ловли, предположительно, применяли сети. Сейчас полицейские продолжают расследование и ищут организаторов преступного промысла.
