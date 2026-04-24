Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении

На Константиновском направлении российские танкисты из группировки войск «Юг» пресекли попытку украинских сил провести ротацию. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на наводчика танка с позывным Филин.

Источник: Life.ru

По словам военнослужащего, автомобиль противника с живой силой был замечен в момент перемещения личного состава. Расчёт боевой машины получил координаты цели для дальнейшего поражения.

«В результате было уничтожено до шести-семи человек, в том числе те, кто прибыл на смену», — рассказал Филин.

Ранее Life.ru писал, что украинское командование буквально морит голодом собственных бойцов. В Сети всплыли фото военнослужащих 2-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, которые находятся на позициях без еды и воды.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.