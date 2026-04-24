В Китае под суд отправили 11 обвиняемых в гибели людей при аварии на мосту

6 августа 2025 года на подвесном мосту, с которого туристы любовались пейзажем, оборвался один из несущих тросов. Мостовое полотно накренилось, и с него упали в общей сложности 29 человек. Пятеро из них погибли, 24 получили травмы. Ущерб оценен в 20,32 млн юаней (почти $2,96 млн).