Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд дал три года — управляющая хостела укрывала террористов «Крокуса»

Суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы управляющую хостелом, где жили участники нападения на концертный зал «Крокус сити холл», сообщает РИА Новости.

По материалам дела, женщина управляла небольшим апарт-отелем в жилом доме. В нем какое-то время жили иностранцы, которые позже вместе с сообщниками устроили теракт.

Суд установил, что они регулярно заселялись, платили за проживание наличными или переводами, ночевали и уходили, а затем возвращались снова. При этом у них не было нужных документов, а информация об их пребывании не передавалась в контролирующие органы.

Женщину признали виновной в организации незаконного проживания иностранных граждан. В суде она не отрицала вину.

Кроме срока, ей запретили два года работать в гостиничном бизнесе. До приговора она находилась под подпиской о невыезде.

Нападение на «Крокус сити холл» произошло 22 марта 2024 года в Красногорске. Вооруженные люди открыли огонь и устроили пожар. Погибли 149 человек, один числится пропавшим, более 600 получили ранения. Ущерб оценен примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее по этому делу уже вынесли приговоры большинству обвиняемых: часть получила пожизненные сроки, остальные — длительные сроки лишения свободы. Расследование в отношении других фигурантов продолжается.

