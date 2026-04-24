Прикамец, убивший пенсионерку и её сына, оставил записку сожительнице

Речь о жестоком убийстве, которое произошло в посёлке Северный Коммунар. 35-летний Рустам Алтыев пришёл домой к отцу и бабушке своей бывшей сожительницы и расправился с ними с помощью кухонного ножа и топора. Тела погибших мужчина спрятал в сундук. Алтыев сбежал в Пермь, в кафе его узнали по ориентировки две студентки и вызвали полицию. За совершённое преступление жителю Прикамья грозит пожизненный срок.