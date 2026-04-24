В России выявили новые мошеннические схемы, нацеленные на дачников

Злоумышленники используют тему контроля за состоянием земли: уход за участками, борьбу с сорняками и правила обращения с открытым огнём. Под это рассылаются фальшивые сообщения о выявленных нарушениях. В уведомлениях предлагают перейти по ссылке и оплатить «штраф» со скидкой. После перехода номер телефона жертвы уходит в кол-центр, где продолжается обработка по стандартной схеме — с попытками убедить человека, что его аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан.