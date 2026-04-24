Перевозивший омуля браконьер из Бурятии нанес природе ущерб на 10 млн рублей

Байкальский омуль — эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см. С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделали для зимней рыбалки удочкой, для коренных малочисленных народов Севера и рыбоводных заводов, занимающихся искусственным воспроизводством. С 2023 года в Бурятии разрешен любительский лов омуля на определенных участках Байкала и в определенное время — такое решение стало возможно из-за тенденции увеличения биомассы популяции эндемика.