Перевозивший омуля браконьер из Бурятии нанес природе ущерб на 10 млн рублей

ИРКУТСК, 24 апреля. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный природе браконьером из Бурятии, перевозившим 2,7 тыс. байкальского омуля, оценен в 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В марте 2026 года сотрудники иркутской Госавтоинспекции остановили автомобиль, в котором нашли 27 мешков и 2 полимерных пакета с рыбой. Всего там было более 2 700 единиц рыбы. Груз перевозился без документов. По внешнему виду это был байкальский омуль. Перевозил рыбу житель Бурятии. Рыбу изъяли и направили на исследование и оценку ущерба.
«Ихтиологическое исследование показало, что рыба является байкальским омулем, а для ее ловли использовались, предположительно, сети. Почти в 10 миллионов рублей оценен ущерб, нанесенный природе браконьерами, добывшими и перевозившими партию омуля, перехваченную полицейскими. Сотрудниками отдела МВД России по Слюдянскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерб)», — пояснили в полиции.
Байкальский омуль — эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см. С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделали для зимней рыбалки удочкой, для коренных малочисленных народов Севера и рыбоводных заводов, занимающихся искусственным воспроизводством. С 2023 года в Бурятии разрешен любительский лов омуля на определенных участках Байкала и в определенное время — такое решение стало возможно из-за тенденции увеличения биомассы популяции эндемика.