Трое обманутых в Красноярске бойцов СВО погибли, трое пропали без вести

Группа жителей Красноярска разработала криминальную схему, жертвами которой стали одинокие граждане. Трое из них погибли в зоне специальной военной операции, трое пропали без вести. Аферисты обманом получили более 20 миллионов рублей.
Организатор группы привлек в нее семейную пару и свою подругу. Они подыскивали людей, ведущих асоциальную жизнь, и убеждали заключить контракт на службу в зоне спецоперации, рассказали в главке МВД по Красноярскому краю.
Полицейские выяснили, что перед подписанием контрактов главный злоумышленник уговаривал будущих бойцов вступить в фиктивный брак. Кстати, одной из новоиспеченных жен стала сожительница лидера преступной группы.
Прежде чем военнослужащие отправлялись на СВО, организатор фиктивных браков получал доступ к банковским счетам бойцов. Благодаря этому аферисты контролировали поступавшие новобранцам выплаты и распоряжались ими. Всего мошенники похитили 23,3 миллиона рублей.
Известно, что трое обманутых бойцов погибли, еще трое числятся без вести пропавшими.
Следователи полиции закончили работу над уголовными делами членов группы. Скоро они предстанут перед судом.