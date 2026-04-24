Во Владивостоке задержали двух подростков, причастных к хищению денег

Общий ущерб потерпевшим составил порядка 19,5 млн рублей.

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих несовершеннолетних жителей Владивостока, причастных к хищению около 19,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку совместно с коллегами из УУР УМВД России по Приморскому краю пресекли противоправную деятельность двоих 17-летних местных жителей, помогавших телефонным мошенникам похищать деньги у граждан Общий материальный ущерб потерпевшим составил порядка 19,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что несовершеннолетние учащиеся колледжа в тайне от своих родителей исполняли роль курьеров, на текущий момент доказана их причастность к участию в девяти эпизодах мошенничества во Владивостоке и трех в других регионах Дальнего Востока. Следователи возбудили ряд уголовных дел по статье 159 УК РФ.