В Хабаровске безработный лишился 5 млн рублей после знакомства с девушкой

Как сообщили в УМВД России по Хабаровску, 38-летний горожанин завел переписку с дамой на сайте знакомств. Через некоторое время она предложила ему заработать на виртуальной бирже, уверяя, что ему помогут во всем профессиональные брокеры. Мужчина согласился, вложил 1,5 миллиона рублей собственных сбережений. Затем «брокеры» убедили его взять кредит в 3,6 миллиона рублей. Когда он посетовал своей виртуальной знакомой, что банки больше не одобряют ему кредиты, та исчезла. Вместе с ней перестали выходить на связь и «брокеры». Страница «биржи» оказалась заблокирована. Тогда горожанин обратился в полицию.