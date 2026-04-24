В США задержали военного, заработавшего $400 тысяч на ставках о захвате Мадуро

А ранее в Южной Корее пилот ВВС повредил истребитель во время полёта, пытаясь сделать эффектное фото на память. Старший лейтенант хотел сделать памятный снимок перед переводом в другую часть. Для этого в воздух подняли два истребителя F-15K. Командир предложил сделать фото с телефона, но они подошли слишком близко. Оба самолёта благополучно приземлились, но ремонт обошёлся в 878,7 млн вон, что составляет около 593 тысяч долларов. Позже размер компенсации снизили в десять раз — до 87,8 млн вон.