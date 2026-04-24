Под Новосибирском погибшим при пожаре детям было 2 и 4 года

Погибла и 25-летняя мать.

Источник: МЧС Новосибирской области

В Кыштовском районе Новосибирской области следователи установили возраст людей, погибших при ночном пожаре. Жертвами возгорания стали 25-летняя женщина, двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 23 апреля в деревне Колбаса на улице Зеленой. Сигнал о возгорании спасатели получили в 05:32. Пламя охватило 72 квадратных метра дома, тушить пожар привлекали 12 человек и четыре единицы техники.

В момент пожара в доме находился отец детей. Сейчас мужчина лежит в реанимации в тяжелом состоянии.