Слюсарь: БПЛА атаковали Ростовскую область, дрон сбит в Каменске-Шахтинском

Беспилотник ВСУ сбит силами противовоздушной обороны в небе над Ростовской областью. Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА в городе Каменск-Шахтинский», — написал губернатор в мессенджере Max.
Он уточнил, что в результате атаки местные жители не пострадали.
Упавшие фрагменты БПЛА не повредили здания и другие объекты в регионе.
