Слюсарь: БПЛА атаковали Ростовскую область, дрон сбит в Каменске-Шахтинском

Беспилотник ВСУ сбит силами противовоздушной обороны в небе над Ростовской областью. Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА в городе Каменск-Шахтинский», — написал губернатор в мессенджере Max.

Он уточнил, что в результате атаки местные жители не пострадали.

Упавшие фрагменты БПЛА не повредили здания и другие объекты в регионе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше