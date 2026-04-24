Открытое горение на морском терминале в Туапсе ликвидировали

На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Пожар на объекте возник после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля. Работы по полной ликвидации последствий продолжаются.
— На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение, — говорится в сообщении оперштаба.
К тушению привлечены 276 специалистов и 77 единиц техники.
20 апреля разлив нефтепродуктов произошел в море у Туапсе после атаки украинских беспилотников. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что площадь загрязнения составляет 10 тысяч квадратных метров, для локализации последствий выставили боновые заграждения.
16 апреля в реабилитационный центр в селе Витязево Краснодарского края доставили более 800 птиц. Они пострадали из-за новых выбросов мазута в акватории Черного моря рядом с Анапой.