Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытое горение на морском терминале в Туапсе ликвидировали

На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Пожар на объекте возник после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля. Работы по полной ликвидации последствий продолжаются.

— На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение, — говорится в сообщении оперштаба.

К тушению привлечены 276 специалистов и 77 единиц техники.

20 апреля разлив нефтепродуктов произошел в море у Туапсе после атаки украинских беспилотников. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что площадь загрязнения составляет 10 тысяч квадратных метров, для локализации последствий выставили боновые заграждения.

16 апреля в реабилитационный центр в селе Витязево Краснодарского края доставили более 800 птиц. Они пострадали из-за новых выбросов мазута в акватории Черного моря рядом с Анапой.