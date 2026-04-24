Открытое горение на морском терминале в Туапсе ликвидировали

20 апреля разлив нефтепродуктов произошел в море у Туапсе после атаки украинских беспилотников. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что площадь загрязнения составляет 10 тысяч квадратных метров, для локализации последствий выставили боновые заграждения.