Житель ЕАО устроил перестрелку с полицейскими в Биробиджане

В областном центре Еврейской автономной области сотрудники правоохранительных органов пресекли опасные действия местного жителя, вооружённого оружием. Известно, что мужчина сам позвонил в дежурную часть.

Источник: Life.ru

Мужчина устроил перестрелку с полицейскими в Биробиджане. Видео © MAX / Полиция ЕАО.

Заявитель сообщил полицейским, что обнаружил на улице пистолет. В телефонном разговоре он заявил, что если правоохранители немедленно не приедут и не заберут оружие, то он применит его.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Биробиджанский» обнаружили возле одного из домов мужчину 1988 года рождения. На неоднократные требования прекратить противоправные действия гражданин не реагировал. Напротив, он вёл себя агрессивно и направил в сторону стражей порядка предмет, внешне похожий на пистолет Макарова, угрожая его использовать.

Поскольку действия нападавшего представляли реальную угрозу для жизни и здоровья сотрудников, один из патрульных произвёл два предупредительных выстрела в воздух, а затем выстрел в сторону злоумышленника. Мужчина получил огнестрельное ранение ноги и был госпитализирован.

Предварительное следствие установило, что изъятое у гражданина оружие является пневматическим пистолетом. В настоящее время полицейские проводят комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в торговом центре Mall of Louisiana в городе Батон-Руж (штат Луизиана, США) произошла стрельба. В результате происшествия пострадали 15 человек, один погиб. После сообщений о выстрелах посетителей вывели из здания торгового центра. На месте работают сотрудники полиции Батон-Ружа и бригады скорой помощи. Был развёрнут командный пункт.

