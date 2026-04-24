59-летнюю хабаровчанку обвинили в попытке теракта на стратегических объектах

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинение в отношении 59-летней жительницы Хабаровска. Следствие считает её виновной в попытке организации террористических актов на стратегических объектах региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По версии стороны обвинения, гражданка была приверженкой террористического сообщества, планировала провести устрашающую акцию на одном из объектов в Хабаровском крае. Для реализации плана, как пишет пресс-служба краевой прокуратуры, она прошла обучение по самостоятельному изготовлению зажигательных устройств и взрывчатого вещества в бытовых условиях.
Также в надзорном органе утверждают, что исполнение теракта должны были взять на себя двое жителей города, найденных обвиняемой.
— Обвиняемая свою вину на этапе предварительного следствия признала частично, утверждая, что не желала гибели военнослужащих, — отмечается в релизе.
Рассматривать дело будет 1-й Восточный окружной военный суд.
Напомним, что в ноябре прошлого года 18-летнего хабаровчанина осудили на 3 года колонии общего режима за оправдание терроризма. Более строгий приговор в апреле уже этого года получил житель Комсомольска-на-Амуре. За шпионаж в пользу Украины и подготовку теракта его осудили на 21 год в колонии строгого режима.