В Новосибирске пропал девятилетний мальчик

Сообщается, что мальчику девять лет, его рост около 125 сантиметров. В день исчезновения он был в синей куртке с капюшоном, тёмных брюках и сапогах, при нём находился чёрный рюкзак. Есть сведения, что его видели в районе Бронных и Белых Рос. Волонтёры ведут срочный сбор на поиски.