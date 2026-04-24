Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске пропал девятилетний мальчик

В Новосибирске организованы поиски девятилетнего мальчика, который не вернулся домой после школы 23 апреля 2026 года. Об этом сообщили в региональном отделении «ЛизаАлерт».

Источник: Life.ru

Сообщается, что мальчику девять лет, его рост около 125 сантиметров. В день исчезновения он был в синей куртке с капюшоном, тёмных брюках и сапогах, при нём находился чёрный рюкзак. Есть сведения, что его видели в районе Бронных и Белых Рос. Волонтёры ведут срочный сбор на поиски.

Ранее в Хабаровском крае развернули поисковую операцию по обнаружению шестерых пропавших граждан. 18 апреля группа из 19-летнего Никиты, его девушки Насти и четырех друзей отправилась на рыбалку. С тех пор они перестали выходить на связь. Последний раз сигнал от телефона Насти зафиксировали 19 апреля. Ребята планировали вернуться домой 21 апреля, но до сих пор их местоположение неизвестно.

